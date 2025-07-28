В России раскрыли «джокера» в колоде карт РХБЗ: грозное оружие уничтожает противника за считанные минуты

Ростех назвал тяжелую огнеметную систему (ТОС-1А) «Солнцепек» джокером в колоде карт войск радиационно-химической биологической защиты (РХБЗ) из-за уникальных тактико-технических характеристик. Об этом госкорпорация написала в своем Telegram-канале.
«Тяжелая огнеметная система “Солнцепек” — это определенно джокер в колоде средств поражения РХБЗ. Уникальный состав боевой части ее термобарического снаряда выводит из строя в зоне поражения практически все», — говорится в публикации.
В корпорации отметили, что объемная долгоживущая ударная волна «Солнцепека» проникает в укрытия и блиндажи, заполняет все неровности и щели ландшафта, ее воздействие всепроникающе. В свою очередь высокая температура взрыва более 1 000 градусов по Цельсию сжигает на своем пути технику и инвентарь противника.
Кроме того, подчеркнул Ростех, система приводится в боевое положение за полторы минуты, а скорость полного залпа в десять секунд обеспечивают высокую живучесть ТОСов, которые из-за своей опасности являются приоритетной целью для боевиков ВСУ.
Как писал сайт KP.RU, издание Military Watch Magazine написало, что российская ТОС-1А «Солнцепек» показала свою высокую эффективность в зоне боевых действий на Украине. Отмечалось, что огнеметная система успешно справляется с задачами по уничтожению противника в укрепленных районах, бункерах, траншеях и пещерах. Боеприпасы «Солнцепека» создают мощную взрывную волну из огня, которая выжигает кислород в зоне поражения.
Ранее издание The National Interest подчеркнуло, что «Солнцепек» доказал свою разрушительную силу в условиях конфликта. Термобарическая реактивная установка ТОС-1А, которая устанавливается на шасси российских танков Т-72, способна поджигать цели противника и вызывать пожар на большой площади.