В России раскрыли «джокера» в колоде карт РХБЗ: грозное оружие уничтожает противника за считанные минуты

В корпорации отметили, что объемная долгоживущая ударная волна «Солнцепека» проникает в укрытия и блиндажи, заполняет все неровности и щели ландшафта, ее воздействие всепроникающе. В свою очередь высокая температура взрыва более 1 000 градусов по Цельсию сжигает на своем пути технику и инвентарь противника.