Украинские войска за три года выпустили по ДНР более 209 тысяч боеприпасов

«За 1 257 дней эскалации управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировано 44 334 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения — 42 527. Всего противником выпущено 209 052 боеприпаса различного калибра», — говорится в инфографике, опубликованной в Telegram-канале управления. Отмечается, что речь идет о периоде с 17 февраля 2022 года по 28 июля 2025 года.