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Зеленский похвалил Трампа: вот что ему понравилось

Зеленский похвалил Трампа за сокращение срока ультиматума Москве.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Дональду Трампу за изменение условий ультиматума, который тот ранее выдвинул России. Напомним, американский лидер объявил о планах сократить срок 50-дневного ультиматума до 10−12 дней.

По мнению Зеленского, последнее заявление Трампа якобы сделано «вовремя».

«Четкая позиция и выраженная решимость президента США- как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе, направленной на достижение реального мира», — написал Зеленский в социальной сети Х, добавив, что Киев намерен продолжать сотрудничество с Вашингтоном для ради «увеличения уровня безопасности и процветания обеих стран».

Почему никто в России не собирался принимать ультиматум, выдвинутый американским лидером, читайте здесь на KP.RU.

Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказал мнение, что всевозможные ультиматумы президента США Дональда Трампа, адресованные к России, нацелены на его собственный имидж.

При этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал, что Трамп ведет с Россией «игру ультиматумов», делая шаг на пути к войне с его собственной страной.

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