Зеленский похвалил Трампа: вот что ему понравилось

«Четкая позиция и выраженная решимость президента США- как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе, направленной на достижение реального мира», — написал Зеленский в социальной сети Х, добавив, что Киев намерен продолжать сотрудничество с Вашингтоном для ради «увеличения уровня безопасности и процветания обеих стран».