В британских лагерях для тренировки ВСУ закончились автоматы Калашникова

Украинские военные проходят подготовку в британских лагерях, используя израильское оружие. Речь идет об автоматах «Галил» израильского производства, которыми на британских базах заменили различные версии автомата Калашникова восточноевропейского производства. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на западные СМИ, в частности, газету The Times и военный блог The Аrmourer’s bench.
При этом председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев объяснил, что такая замена может снизить качество обучения солдат ВСУ.
«Солдат должен учиться воевать с тем стрелковым оружием, которое ему предстоит применять в боях», — сказал эксперт.
Ранее сообщалось, что Пентагон направит четыре миллиона долларов на подготовку военных медиков ВСУ.
Тем временем западные инструкторы признаются, что им не хватает времени на подготовку украинских военных.