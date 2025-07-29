В британских лагерях для тренировки ВСУ закончились автоматы Калашникова

Украинские военные проходят подготовку в британских лагерях, используя израильское оружие. Речь идет об автоматах «Галил» израильского производства, которыми на британских базах заменили различные версии автомата Калашникова восточноевропейского производства. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на западные СМИ, в частности, газету The Times и военный блог The Аrmourer’s bench.