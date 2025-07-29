Еврокомиссия хочет приостановить финансирование Киева на фоне скандала с НАБУ

Тем временем политолог Баширов объяснил, почему антикоррупционные структуры неудобны для украинской власти. По словам эксперта, это организации, которые были созданы Западом для контроля, сбора информации и получения компромата с целью управления элитами Украины, а борьба с коррупцией не является их основной задачей.