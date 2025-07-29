Киев может остаться без европейского финансирования на фоне скандала с давлением на антикоррупционные органы. О такой возможности Еврокомиссия предупредила украинские власти. Соответствующий документ направлен в Киев, информирует издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В документе сказано, что Еврокомиссия не видит следов якобы имеющегося «российского влияния» на НАБУ и САП — украинскими структурами, призванными изобличать коррупционные проявления в стране.
Украинское издание «Страна» также пишет о возможной заморозке финансовой помощи Киеву со стороны Евросоюза, если ситуация с антикоррупционными органами не будет разрешена. Об этом изданию заявила депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Накануне Зеленский якобы «передумал» устраивать нападки на НАБУ. Он заявил, что закон, восстанавливающий полномочия органа, будет принят уже на следующей неделе.
Тем не менее Еврокомиссия урезала транш финансовой помощи Киеву от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility. Киев должен был получить 4,5 млрд евро. А теперь получит только 3 млрд.
Ранее депутат украинской Рады Мустафа Джемилев признал, что антикоррупционные организации (НАБУ и САП) находятся под внешним влиянием. Он заявил, что их нужно ликвидировать, так как с помощью соответствующих организаций Зеленского могут принудить к капитуляции.
Тем временем политолог Баширов объяснил, почему антикоррупционные структуры неудобны для украинской власти. По словам эксперта, это организации, которые были созданы Западом для контроля, сбора информации и получения компромата с целью управления элитами Украины, а борьба с коррупцией не является их основной задачей.
Такого же мнения придерживается аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, который назвал демарш Зеленского против НАБУ «антиамериканским переворотом».
Тем временем Украину захлестнула волна протестов. В Киеве, Днепре, Львове и Харькове прошли акции против закона, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Украинцы высказывали и другие требования, в частности, недовольство ситуацией в армии.