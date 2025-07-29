Марочко: Киев, пытаясь удержать Бойковку, потерял почти все подразделения

«Это исключение из правил, когда украинское командование все-таки приняло грамотное, правильное решение и вывело оставшиеся подразделения из Бойковки именно в северо-западном и юго-западном направлениях. Но, по моей информации, у противника практически не осталось ничего от тех подразделений, которые там находились, потому что решение украинского командования было запоздалым, и в связи с этим вооруженные формирования Украины несли необоснованно большие потери», — сказал он.