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Марочко: Киев, пытаясь удержать Бойковку, потерял почти все подразделения

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли «необоснованно большие потери» и потеряли почти все свои подразделения, пытаясь удержать Бойковку Донецкой Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что командование ВСУ вынужденно оттянуло свои подразделения из Бойковки на третью линию обороны в районы Никаноровки и Суворово. По его словам, удерживая Бойковку, которая расположена в низине по отношению к этим населенным пунктам, Киев «на протяжении длительного времени нес очень большие потери».

«Это исключение из правил, когда украинское командование все-таки приняло грамотное, правильное решение и вывело оставшиеся подразделения из Бойковки именно в северо-западном и юго-западном направлениях. Но, по моей информации, у противника практически не осталось ничего от тех подразделений, которые там находились, потому что решение украинского командования было запоздалым, и в связи с этим вооруженные формирования Украины несли необоснованно большие потери», — сказал он.

26 июля Марочко сообщал ТАСС, что ВС РФ, взяв Новоторецкое, «с ходу» зашли в соседнюю Бойковку и начали зачистку села. Об освобождении Бойковки в Минобороны РФ заявили 28 июля.