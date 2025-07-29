Алаудинов: ВСУ безуспешно попытаются помешать продвижению ВС РФ к Сумам

Украинские формирования задействуют все свои силы в попытке остановить продвижение подразделений ВС России, формирующих буферную зону на сумском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.
«Они всеми силами пытаются остановить наши подразделения, беспрерывно на этом участке противник пытается выбить нас, но продвижение российских подразделений продолжается в круглосуточном режиме», — уточнил генерал-лейтенант, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что особую активность ВСУ проявляют в приграничье Сумской области возле Теткино. По словам Алаудинова, содействие российским военным, продвигающимся вперед на указанном участке, оказывает отряд «Аида».
«Отряд “Аида” спецназа “Ахмат” помогает этим подразделениям где-то останавливать противника, где-то помогает продвигаться вперед», — подчеркнул замначальника главного военно-политического управления Минобороны.
Напомним, 24 июля военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин в беседе с aif.ru обратил внимание на то, что на некоторых отдельных участках зоны СВО российским бойцам оставалось преодолеть до Сум 20−22 км. Так он прокомментировал освобождение посёлка Варащино в Сумской области.