Алаудинов: ВСУ безуспешно попытаются помешать продвижению ВС РФ к Сумам

Напомним, 24 июля военный эксперт, полковник ВС РФ в запасе Геннадий Алёхин в беседе с aif.ru обратил внимание на то, что на некоторых отдельных участках зоны СВО российским бойцам оставалось преодолеть до Сум 20−22 км. Так он прокомментировал освобождение посёлка Варащино в Сумской области.