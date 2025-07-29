Целое подразделение ВСУ сдалось российским бойцам в Днепропетровской области. Взвод попал в плен в селе Малиевка. Такими сведениями поделился командир отделения десантно-штурмовой роты бригады морской пехоты «Востока» с позывным «Лебедь», цитирует ТАСС.
Военный уточнил, что боевики ВСУ зачастую выбирают жизнь и сдаются, а не борются. Попавший в плен взвод, кроме того, сдал позиции украинских операторов БПЛА, рассказал он.
«Никто уже не хочет умирать. В плену сдавались мне, которые в основном читали в окопах,», — добавил командир с позывным «Лебедь».
Обозреватель из США Томас Ньюдик указал на эффективность российских истребителей Су-35С. По его мнению, они станут серьезным вызовом для боевиков Вооруженных сил Украины.