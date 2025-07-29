Уроженец Ольхонского района погиб в зоне СВО

Денис Юсупов из Ольхонского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простятся завтра, 30 июля, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Андрей Тыхеев, Денис Юрьевич родился 30 ноября 1984 года в селе Еланцы. После окончания местной средней школы был призван в армию. После службы вернулся домой, ухаживал за родителями, занимался личным подсобным хозяйством, подрабатывал строителем.
Мужчина заключил контракт с минобороны РФ в феврале 2024 года и отправился в зону проведения СВО.
«За отвагу и выдающиеся заслуги в условиях боевых действий при защите Отечества и государственных интересов России Юсупов Денис Юрьевич указом президента Российской Федерации награжден медалью Суворова», — говорится в сообщении.
Военнослужащий пал 16 марта 2025 года.