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Уроженец Ольхонского района погиб в зоне СВО

Военнослужащему было 40 лет.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: IrkutskMedia.ru

Денис Юсупов из Ольхонского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простятся завтра, 30 июля, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Андрей Тыхеев, Денис Юрьевич родился 30 ноября 1984 года в селе Еланцы. После окончания местной средней школы был призван в армию. После службы вернулся домой, ухаживал за родителями, занимался личным подсобным хозяйством, подрабатывал строителем.

Мужчина заключил контракт с минобороны РФ в феврале 2024 года и отправился в зону проведения СВО.

«За отвагу и выдающиеся заслуги в условиях боевых действий при защите Отечества и государственных интересов России Юсупов Денис Юрьевич указом президента Российской Федерации награжден медалью Суворова», — говорится в сообщении.

Военнослужащий пал 16 марта 2025 года.