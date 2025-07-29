Уроженец Ольхонского района погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Андрей Тыхеев, Денис Юрьевич родился 30 ноября 1984 года в селе Еланцы. После окончания местной средней школы был призван в армию. После службы вернулся домой, ухаживал за родителями, занимался личным подсобным хозяйством, подрабатывал строителем.