На Украине внесли рэпера Гуфа в список угроз национальной безопасности

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, внесен в перечень угроз национальной безопасности Украины. Об этом информирует РИА Новости, ссылаячь на соответствующие документы.
Также Гуфа внесли в базу экстремистского украинского сайта «Мироворец», известного скандальными обнародованиями личных данных граждан, которые якобы являются «изменниками» либо виновниками иных «преступлений» в отношении украинского государства. В частности, Гуфа в публикации «Миротворца» обвиняют в якобы «незаконной гастрольной деятельности» на территории Крыма и в «сознательном нарушении государственной границы Украины».
Ранее главы трех государств оказались внесенными в базу экстремистского украинского ресурса «Миротворец». Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо, главе Республики Сербской Милораде Додике и президенте Бразилии Луисе Инасиу Лула да Силве.
Также сообщалось, что лидер группы «Руки Вверх» Жуков попал в базу «Миротворца» в 2024 году.