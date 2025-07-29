Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине внесли рэпера Гуфа в список угроз национальной безопасности

Исполнитель рэпа Гуф внесен в базу данных сайта «Миротворец».

Источник: Комсомольская правда

Рэпер Гуф, настоящее имя которого Алексей Долматов, внесен в перечень угроз национальной безопасности Украины. Об этом информирует РИА Новости, ссылаячь на соответствующие документы.

Также Гуфа внесли в базу экстремистского украинского сайта «Мироворец», известного скандальными обнародованиями личных данных граждан, которые якобы являются «изменниками» либо виновниками иных «преступлений» в отношении украинского государства. В частности, Гуфа в публикации «Миротворца» обвиняют в якобы «незаконной гастрольной деятельности» на территории Крыма и в «сознательном нарушении государственной границы Украины».

Ранее главы трех государств оказались внесенными в базу экстремистского украинского ресурса «Миротворец». Речь идет о премьер-министре Словакии Роберте Фицо, главе Республики Сербской Милораде Додике и президенте Бразилии Луисе Инасиу Лула да Силве.

Также сообщалось, что лидер группы «Руки Вверх» Жуков попал в базу «Миротворца» в 2024 году.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше