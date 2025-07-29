Боец ВС РФ с позывным Беркут рассказал, как проходил штурм Малиевки

«Упор был на скрытность. Подгадали моменты, когда противник терял бдительность, не наблюдал с воздуха, (использовали — прим. ред.) погодные условия и так далее. Ну и, соответственно, группа штурмовая спокойно обошла противника и зашла им, грубо говоря, в тыл и просто находилась там, пока основные штурмовые группы чистили все эти опорники крупные. Противник не ожидал этого, и когда начинал откатываться, убегать, соответственно, их с тыла уже встречала наша группа, которая (как — ред.) передавая зашла к населенному пункту», — сказал Беркут, которого цитирует РИА Новости.