Российские войска перед штурмом Малиевки благодаря хитрости бойцов ВС РФ взяли в окружение этот населённый пункт в Днепропетровской области, сообщил заместитель командира роты вооружённых сил России с позывным Беркут.
Он служит в составе 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, которая включена в группировку «Восток».
«Упор был на скрытность. Подгадали моменты, когда противник терял бдительность, не наблюдал с воздуха, (использовали — прим. ред.) погодные условия и так далее. Ну и, соответственно, группа штурмовая спокойно обошла противника и зашла им, грубо говоря, в тыл и просто находилась там, пока основные штурмовые группы чистили все эти опорники крупные. Противник не ожидал этого, и когда начинал откатываться, убегать, соответственно, их с тыла уже встречала наша группа, которая (как — ред.) передавая зашла к населенному пункту», — сказал Беркут, которого цитирует РИА Новости.
Штурмовик отметил, что штурм осложнили инженерные сооружения, которые были подготовлены ВСУ заранее. Речь шла о преодолении двух противотанковых рвов и сети опорных пунктов с огневыми точками, которые были защищены бетоном и колючей проволокой.
«В принципе, с задачей мы с этой справились, заблаговременно провели разведку местности с воздуха, так и с земли, где это удавалось, так скажем», — подчеркнул российский военнослужащий.
Другой представитель бригады морской пехоты, боец с позывным Историк, уточнил, что освобождению Малиевки способствовал молниеносный прорыв штурмовых групп ВС РФ на быстроходных багги. Он добавил, что такая тактика избавила российских военных отнеобходимости идти 15 км через лесопосадки, заминированные украинскими формированиями.
Напомним, 26 июля Министерство обороны объявило об освобождении Малиевки 26 июля. Военкор Александр Коц рассказал, что российские подразделения, которые взяли штурмом этот населённый пункт, формируют плацдармы для будущей буферной зоны между Днепропетровской областью и ДНР.