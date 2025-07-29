Украинские военные не могут выполнять боевые задачи, поставленные командованием. Так, с ними не может справиться более 15% состава бригады ВСУ, направленной в Сумскую область. Такими сведениями поделились в российских силовых структурах, транслирует ТАСС.
Речь, по словам источника, идет о военных 83-го батальона 105-й дивизии бригады теробороны. Собеседник агентства добавил, что информация получена из реальных переписок с боевиками, входящими в состав подразделения.
«Свыше 15% солдат неспособны выполнять боевые задачи из-за различных обстоятельств», — сообщили в силовых структурах РФ.
Между тем, боевики ВСУ атаковали города ДНР. Удары произвели ночью 29 июля при использовании БПЛА. В результате часть жителей Донецкой Народной Республики осталась без электричества.