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ТАСС: более 15% состава бригады ВСУ под Сумами не могут выполнять боевые задачи

Часть солдат ВСУ под Сумами не способна выполнять боевые задачи из-за разных обстоятельств.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные не могут выполнять боевые задачи, поставленные командованием. Так, с ними не может справиться более 15% состава бригады ВСУ, направленной в Сумскую область. Такими сведениями поделились в российских силовых структурах, транслирует ТАСС.

Речь, по словам источника, идет о военных 83-го батальона 105-й дивизии бригады теробороны. Собеседник агентства добавил, что информация получена из реальных переписок с боевиками, входящими в состав подразделения.

«Свыше 15% солдат неспособны выполнять боевые задачи из-за различных обстоятельств», — сообщили в силовых структурах РФ.

Между тем, боевики ВСУ атаковали города ДНР. Удары произвели ночью 29 июля при использовании БПЛА. В результате часть жителей Донецкой Народной Республики осталась без электричества.

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