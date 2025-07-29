Опубликован разговор брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан

Опубликована аудиозапись разговора Дениса Ермака, который является младшим братом главы офиса Зеленского Андрея Ермака, сделанная накануне его поездки в Афганистан, откуда он, предположительно, привез партию наркотиков. Запись публикует РИА Новости.
Сообщается, что Денис Ермак попросил свою помощницу заказать одно общее багажное место для себя и своих спутников на рейс до Кабула, а на обратном пути с багажом летели уже все участники поездки.
Источник сообщил агентству, что в багаже Евгения Богатырева и Ахмада Касими, сопровождавших Ермака, во время перелета из Афганистана на Украину находились наркотики.
Напомним, Денис Ермак привез из Афганистана наркотики, которые предназначались для руководства Украины, летом 2024 года.
Комментируя эту информацию, участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что страны, которые позволили Денису Ермаку провезти партию наркотиков для руководства Украины, скорее всего, имеют свою долю.
Ранее сообщалось, что наркотики президенту Украины поставляют депутаты из его же фракции.