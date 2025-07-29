В Ростовской области из-за атаки БПЛА погиб человек

Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах.
В каменском микрорайоне Заводской загорелась сухая трава в поле. В Сальске по улице Социалистической в частном доме повреждена крыша и выбиты стекла.
Возгорание произошло на железнодорожной станции, пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники.
На улице Островского поврежден автомобиль, погиб находившийся в нем водитель.
В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано 6 человек и 2 единицы техники.
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