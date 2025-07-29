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Над регионами России за ночь сбили 74 украинских БПЛА

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 74 украинских беспилотника над регионами РФ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА — над территорией Брянской области, 22 БПЛА — над территорией Ростовской области, 6 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области, 2 БПЛА — над территорией Смоленской области и 1 БПЛА — над территорией Ленинградской области», — сообщили в российском военном ведомстве.

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