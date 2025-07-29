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Силы ПВО уничтожили за ночь 74 дрона ВСУ над регионами РФ

В ночь на 29 июля российские системы противовоздушной обороны сбили 74 украинских беспилотника над пятью регионами страны.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны России в ночь на 29 июля уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата. Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, воздушные цели были ликвидированы над пятью субъектами страны.

Наибольшее количество дронов — 43 единицы — сбито в небе над Брянской областью. Над Ростовской областью уничтожены 22 беспилотника. Ещё шесть БПЛА перехвачены в Калужской области, два — в Смоленской и один — в Ленинградской области.

Ранее стало известно, что при атаке дронов в Ростовской области повреждения получили два поезда. В результате инцидента движение поездов через станцию Сальск временно приостановлено, задерживаются девять поездов.

Также силы ПВО также предотвратили атаку ВСУ на Москву. Были уничтожены два украинских беспилотника, летевших в сторону столицы.

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