Силы ПВО уничтожили за ночь 74 дрона ВСУ над регионами РФ

Системы противовоздушной обороны России в ночь на 29 июля уничтожили 74 украинских беспилотных летательных аппарата. Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, воздушные цели были ликвидированы над пятью субъектами страны.
Наибольшее количество дронов — 43 единицы — сбито в небе над Брянской областью. Над Ростовской областью уничтожены 22 беспилотника. Ещё шесть БПЛА перехвачены в Калужской области, два — в Смоленской и один — в Ленинградской области.
Ранее стало известно, что при атаке дронов в Ростовской области повреждения получили два поезда. В результате инцидента движение поездов через станцию Сальск временно приостановлено, задерживаются девять поездов.
Также силы ПВО также предотвратили атаку ВСУ на Москву. Были уничтожены два украинских беспилотника, летевших в сторону столицы.