Украинский дрон уничтожили в небе над Ленобластью

Беспилотник уничтожили в небе над Кингисеппским районом Ленобласти прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале.
В первую очередь, примерно в 3:20 глава региона сообщил об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве над Ленобластью, в частности в юго-западных районах.
— БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет, — написал Александр Дрозденко уже в 3:37.
Последним сообщением было объявлено о снятии воздушной опасность — примерно в четыре утра. Таким образом, режим воздушной опасности действовал около получаса. Подробности ночного инцидента устанавливаются.
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