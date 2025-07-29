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Украинский дрон уничтожили в небе над Ленобластью

Пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотник уничтожили в небе над Кингисеппским районом Ленобласти прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем telegram-канале.

В первую очередь, примерно в 3:20 глава региона сообщил об объявлении опасности БПЛА в воздушном пространстве над Ленобластью, в частности в юго-западных районах.

— БПЛА уничтожен в Кингисеппском районе Ленобласти. Пострадавших и разрушений нет, — написал Александр Дрозденко уже в 3:37.

Последним сообщением было объявлено о снятии воздушной опасность — примерно в четыре утра. Таким образом, режим воздушной опасности действовал около получаса. Подробности ночного инцидента устанавливаются.

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