Минобороны России: 22 БПЛА уничтожено над Ростовской областью за ночь

Минувшей ночью 29 июля в небе над донским регионом уничтожено 22 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего за ночь над страной дежурные силы и средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 74 вражеских БПЛА.
Напомним, прошедшей ночью Ростовская область подверглась массированному налёту врага. Дроны сбиты в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах. В результате атаки погиб один человек.
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