В Малиевке Днепропетровской области сдался в плен взвод украинских солдат

Взвод украинских военных сдался в плен российским войскам в населённом пункте Малиевка Днепропетровской области, освобождённом от ВСУ, сообщил командир отделения десантно-штурмовой роты Вооружённых сил России с позывным Лебедь.
Боец, который служит в 336-й отдельной бригаде морской пехоты Балтийского флота, отметил, что, когда перед солдатами противника встаёт «вопрос жизни или смерти», они обычно выбирают плен.
«Никто уже не хочет умирать», — сказал военнослужащий, слова которого приводит ТАСС.
Командир отделения отметил, что украинские формирования стремились бить артиллерией и беспилотниками по солдатам ВСУ, решивших сложить оружие.
Напомним, об освобождении Малиевки российскими военными стало известно 26 июля. 22 июля появилась информация, что группа украинских солдат сдалась в плен в населённом пункте Попов Яр в ДНР.