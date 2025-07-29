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В Малиевке Днепропетровской области сдался в плен взвод украинских солдат

Боец ВС РФ Лебедь отметил, что, когда перед солдатами ВСУ встаёт «вопрос жизни или смерти», они обычно выбирают плен.

Источник: Аргументы и факты

Взвод украинских военных сдался в плен российским войскам в населённом пункте Малиевка Днепропетровской области, освобождённом от ВСУ, сообщил командир отделения десантно-штурмовой роты Вооружённых сил России с позывным Лебедь.

Боец, который служит в 336-й отдельной бригаде морской пехоты Балтийского флота, отметил, что, когда перед солдатами противника встаёт «вопрос жизни или смерти», они обычно выбирают плен.

«Никто уже не хочет умирать», — сказал военнослужащий, слова которого приводит ТАСС.

Командир отделения отметил, что украинские формирования стремились бить артиллерией и беспилотниками по солдатам ВСУ, решивших сложить оружие.

Напомним, об освобождении Малиевки российскими военными стало известно 26 июля. 22 июля появилась информация, что группа украинских солдат сдалась в плен в населённом пункте Попов Яр в ДНР.