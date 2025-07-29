В Ростовской области при атаке дронов повреждена электроподстанция

В тушении задействовали шесть человек и две пожарные машины. По предварительной информации, люди не пострадали.
Также налету подверглись Каменск-Шахтинский, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы области. Загорелся вокзал в Сальске, что привело к сбою работы железнодорожного транспорта.
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