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В Ростовской области при атаке дронов повреждена электроподстанция

В Орловском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, сообщает губернатор региона Юрий Слюсарь.

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Источник: РИА "Новости"

В тушении задействовали шесть человек и две пожарные машины. По предварительной информации, люди не пострадали.

Также налету подверглись Каменск-Шахтинский, Сальск, Волгодонск, Боковский и Тарасовский районы области. Загорелся вокзал в Сальске, что привело к сбою работы железнодорожного транспорта.

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