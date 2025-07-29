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В Ростовской области возобновили движение поездов после атаки БПЛА

Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области, нарушенное из-за атаки БПЛА, восстановлено.

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Источник: Коммерсантъ

Однако поезда следуют по временной схеме в обход поврежденного участка, сообщила пресс-служба РЖД.

В компании уточнили, что сейчас ведутся работы по восстановлению контактной сети.

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