Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикладывают усилия для того, чтобы остановить наступление российских военных, однако те продвигаются дальше в направлении Сум. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше», — приводит РИА Новости слова командира «Ахмата».
Алаудинов также обратил внимание, что наступление российской армии продолжается в круглосуточном режиме.
Ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ целенаправленно идут по пути убийства мирного населения, стараясь убивать больше медиков, пожарных и журналистов. Он обратил внимание, что украинские войска не соблюдают ни устав ООН, ни одну из деклараций по защите прав человека.