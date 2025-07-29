Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алаудинов рассказал о происходящем в районе Сум: что пытаются сделать ВСУ

Алаудинов: ВСУ всеми силами стараются остановить продвижение РФ в районе Сум.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) прикладывают усилия для того, чтобы остановить наступление российских военных, однако те продвигаются дальше в направлении Сум. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил (ВС) России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше», — приводит РИА Новости слова командира «Ахмата».

Алаудинов также обратил внимание, что наступление российской армии продолжается в круглосуточном режиме.

Ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ целенаправленно идут по пути убийства мирного населения, стараясь убивать больше медиков, пожарных и журналистов. Он обратил внимание, что украинские войска не соблюдают ни устав ООН, ни одну из деклараций по защите прав человека.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше