Алаудинов рассказал о происходящем в районе Сум: что пытаются сделать ВСУ

Ранее Алаудинов рассказал, что ВСУ целенаправленно идут по пути убийства мирного населения, стараясь убивать больше медиков, пожарных и журналистов. Он обратил внимание, что украинские войска не соблюдают ни устав ООН, ни одну из деклараций по защите прав человека.