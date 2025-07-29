Приморские снайперы держат противника в страхе

Путь к профессии.
Его путь в профессию начался задолго до первых выстрелов на передовой. Служба в Воздушно-десантных войсках, семейные традиции, личные трагедии, связанные с потерей близких друзей, — всё это привело его к решению вернуться в армию с началом специальной военной операции. Барс не колебался: уходить в сторону было для него невозможно. Так он оказался в снайперской паре на передовой.
Его служба — это не просто боевые действия. Это внутреннее состояние постоянного напряжения, движения и точного расчёта. Он не просто стрелок — он охотник, разведчик, хищник, работающий в тени. Снайпер в современном бою — это не одиночка, сидящий на дереве с винтовкой, как принято считать в кино. Это высококлассный специалист, сочетающий функции разведчика, наводчика и бойца глубинной поддержки.
«Моя задача не ограничивается поражением целей. Часто работа заключается в наблюдении за противником, выявлении наблюдательных пунктов, передаче координат артиллерии. Я работаю с пехотой, прикрываю штурмовые группы, навожу удары БПЛА, оставаясь при этом незаметным», — подчёркивает Барс.
Такой боец обязан обладать развитым чувством пространства, умением анализировать обстановку и предсказывать действия врага. Ошибка здесь может стоить жизни не только ему, но и товарищам.
Снайпер — одна из самых опасных профессий на линии боевого соприкосновения. Причём опасность исходит не только от врага, но и от среды, в которой он действует. Это профессия одиночки, который должен сохранить жизнь, оставшись незаметным в непосредственной близости к противнику, выдерживая неподвижность, психологическое давление и требования к точности, приравненной к медицинской.
Битва Умов.
«Снайпер является первоочередной целью для противника. Его активность мгновенно привлекает внимание. Выстрел — это не только шанс устранить цель, но и риск выдать себя. Именно поэтому снайпер обязан постоянно перемещаться, иметь заранее подготовленные укрытия и пути отхода. Как правило, с одной позиции не допускается более одного-двух выстрелов», — объясняет Барс.
«Если тебя спалили — всё. Надо сразу менять позицию. Желательно, чтобы таких было как минимум несколько в пределах досягаемости. И все должны быть подготовлены», — рассказывает Барс.
Противодействие снайперу идёт по всем фронтам: работа с беспилотниками, поисковые группы, артиллерийские налёты. «Сегодня бой за выживание идёт не только по линии “наш — враг”, но и между невидимыми профессионалами. Это война Умов и выдержки. Поэтому каждый снайпер учится уходить бесследно: не оставлять гильзы, минировать подходы, использовать естественные укрытия», — говорит Барс.
«Это не просто привычка. Это рефлекс. Если после работы остались следы — считай, ты подвёл не только себя, но и всю группу», — делится опытом военнослужащий.
Страх здесь не подавляется — он осознаётся и используется как фактор выживания, дисциплинирует, не позволяет допустить ошибку. Психика снайпера постоянно балансирует между хладнокровием и инстинктом самосохранения. «Бояться не стыдно, гораздо опаснее терять контроль», — подчёркивает Барс.
Одним из ключевых боевых эпизодов для Барса стала операция по зачистке укреплённого района около Константиновки. Это был многодневный штурм, в котором участвовали комбинированные штурмовые группы, артиллерийские расчёты и группы огневого прикрытия. Задача снайперов заключалась в обеспечении безопасности штурмующих и пресечении попыток контратаки со стороны противника.
«Мы шли следом за штурмовиками. Сразу не заходили, а ждали, когда они начнут движение, и тогда уже подтягивались. Не просто так — чтобы не попасть под свой же огонь, но быть рядом, когда они войдут в плотный бой», — вспоминает Барс.
Особенности городской застройки осложняли работу. Каждый двор, каждое окно — потенциальная угроза. Противник, как правило, оборудует огневые точки на верхних этажах, в мансардах, подвалах. Снайперы работают на подавление этих позиций: одиночный выстрел — и пулемёт на чердаке замолкает. Параллельно отслеживается движение на флангах.
«Одной из задач было перекрытие вероятного маршрута отхода вражеской группы. После штурмового захода трое украинских бойцов попытались выйти по узкому переулку между жилыми домами. Один выстрел — и замешательство. Двое остальных, не понимая, откуда идёт огонь, бросили тело товарища и скрылись, оставив следы, по которым затем шли наши штурмовики», — вспоминает Барс.
Секрет превосходства.
Эпизод подчёркивает: работа снайпера не просто огневая. Это разведка, психологическое давление, контроль территории. В личном бою каждый выстрел имеет эффект домино.
Снайперский огонь воздействует на противника не только физически, но и психологически. «Главное оружие — это не пуля, а страх, который она вызывает», — подчёркивает Барс.
«Если попал в одного — второй теряется. Это почти всегда. Паника, стрельба в никуда, бросают раненых», — говорит Барс.
Такие эпизоды, по его словам, происходят постоянно. Противник, особенно с недостаточной подготовкой, боится невидимой угрозы. Снайпер, которого не видно и не слышно, вызывает у врага первобытный ужас. Это приводит к разрушению боевых порядков, нарушению связи, отказу от координированных действий.
«Однажды я специально вёл цель — не для поражения, а чтобы вызвать движение вражеской группы. Попытка эвакуировать раненого товарища спровоцировала выход трёх бойцов на открытое место. Вся группа попала под огонь, а выжившие разбежались. Эффект как от артобстрела», — рассказывает Барс.
Военнослужащий подчёркивает: «Снайпер может заменить собой батарею, если работает точно и правильно. Он может взломать оборону одним выстрелом, парализовать взаимодействие противника и деморализовать даже опытного бойца».
«Я не склонен недооценивать украинских бойцов. По моим наблюдениям, характер противника изменился. Стало больше дисциплины, появились тактические навыки, усилилась работа с БПЛА», — признаёт Барс.
«Противник не дурак. Он обучается, использует дроны, тепловизоры, правильные маршруты. Но всё равно против снайпера, работающего грамотно, это мало помогает», — делится своими рассуждениями боец.
Главная угроза для работы снайпера — это БПЛА с тепловизионной оптикой. «Работа часто сводится к тому, чтобы успеть сменить позицию до того, как “птица” зафиксирует тепловой след», — рассказывает Барс.
Винтовка как продолжение тебя.
Он также отмечает, что изменилась и тактика взаимодействия вражеских подразделений. Противник всё чаще использует мобильные группы, старается избегать открытых боестолкновений. Однако в вопросе противодействия снайперам всё ещё остаётся уязвимым.
«Оружие — продолжение моего тела, — говорит Барс. — В арсенале два основных образца: СВД и крупнокалиберная винтовка ORSIS. Эти системы позволяют работать по целям на разных дистанциях и в различных условиях».
«СВД — символ снайперского дела в России. Простая, надёжная, неприхотливая, способная работать в условиях грязи, мороза и дождя. Идеальна для ближнего боя и зачистки», — добавляет он.
«ORSIS — уже другой уровень. Эта винтовка под конкретные задачи: дальность, пробиваемость, точность. Под неё отдельно подбираются патроны, учитываются погодные условия, направление ветра, угол выстрела. Я бы сравнил её с хирургическим скальпелем — требует особой точности и подготовки, но результат оправдывает всё», — делится Барс.
«Один из самых дальних выстрелов был на дистанции более километра. Ветер, влажность, тепло — всё приходилось учитывать. Цель была обездвижена, результат — предотвращённая контратака», — вспоминает он.
«ORSIS — это винтовка будущего. Пока ничего лучше не придумали. Когда держишь её, понимаешь, что твои руки решают, что будет через секунду с врагом», — делится военнослужащий.
Снайпер — это не про романтику. Это про характер. Про умение ждать, сохранять концентрацию, анализировать. Это особый тип мышления. «В снайперы идут не просто люди с хорошим глазомером, — убеждён Барс. — Снайпер должен быть математиком, физиком, психологом. Рассчитать угол, предугадать движение, понять логику врага — это не интуиция, это опыт, дисциплина и выдержка».
Мотивация у всех разная. У него — личная. Потеря друзей, чувство долга, профессиональная гордость. Но общая черта всех снайперов — это готовность к одиночеству. Невидимость не только тактическая, но и внутренняя.
История Барса — это не только история бойца, но и история профессии, требующей полной отдачи. Его опыт отражает суть снайперской работы в условиях современной войны: высокая цена ошибки, психологическое давление, необходимость быть всегда на шаг впереди. Он не ведёт счёт поражённым целям. Для него важно другое: чтобы штурмовик остался жив, чтобы подразделение выполнило задачу. Снайпер работает в тени, но его вклад в общую победу неоценим.
Благодарим газету Тихоокеанского флота «Боевая вахта» за помощь в подготовке материала.