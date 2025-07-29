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В Сальске БПЛА атаковали две цистерны и локомотив на жд-станции

В Сальске беспилотники атаковали две цистерны и локомотив на жд-станции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом сообщили в районной администрации.

На месте происшествия работают пожарные. Пассажирский поезд отогнали на безопасное растояние.

В ночной атаке один беспилотник врезался в автомобиль, в результате чего погиб человек.

Напомним, что на улице Социалистической повреждена крыша частного дома и выбиты стекла.

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