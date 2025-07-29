В Сальске БПЛА атаковали две цистерны и локомотив на жд-станции

Об этом сообщили в районной администрации.
На месте происшествия работают пожарные. Пассажирский поезд отогнали на безопасное растояние.
В ночной атаке один беспилотник врезался в автомобиль, в результате чего погиб человек.
Напомним, что на улице Социалистической повреждена крыша частного дома и выбиты стекла.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше