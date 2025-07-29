В Германии обеспокоились последствиями передачи Patriot Украине: пострадают обычные граждане

Политик отметил, что закупка новых систем ПВО в США потребует значительных бюджетных расходов. Эти средства, по его словам, нельзя будет направить на социальные нужды, в том числе на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Нимайер подчеркнул, что многие немецкие дороги, мосты и учебные заведения уже сейчас находятся в плохом состоянии и нуждаются в инвестициях.