Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости высказал опасения по поводу последствий поставок зенитных систем Patriot Украине. По его мнению, такие действия могут сделать Германию военной целью, а также негативно скажутся на экономике страны.
Политик отметил, что закупка новых систем ПВО в США потребует значительных бюджетных расходов. Эти средства, по его словам, нельзя будет направить на социальные нужды, в том числе на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Нимайер подчеркнул, что многие немецкие дороги, мосты и учебные заведения уже сейчас находятся в плохом состоянии и нуждаются в инвестициях.
«Они все в плохом состоянии, но мы как нация еще обеднеем, если заплатим за вооружение», — заключил политик.
Ранее полковник Виктор Баранец рассказал об уничтожении переданных США систем ПВО Patriot. Российские войска уже выработали крайне эффективный прием уничтожения американских комплексов.