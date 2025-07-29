На передовой СВО отдал жизнь Александр Грибанов из Кочевского округа Прикамья

Село Кочево Пермского края 31 июля проводит в последний путь погибшего в зоне проведения СВО земляка. Грибанов Александр Николаевич погиб при исполнении воинского долга.
Александр Грибанов родился в 1969 году. Погиб в зоне специальной военной операции 22 февраля 2025 года.
Администрация Кочевского муниципального округа приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Гражданская панихида и прощание с Александром Николаевичем состоятся с 13:00 до 14:00 в здании Дома культуры села Кочево.