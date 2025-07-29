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На передовой СВО отдал жизнь Александр Грибанов из Кочевского округа Прикамья

Прощание с погибшим земляком проведут 31 июля на его малой Родине.

Источник: РИА "Новости"

Село Кочево Пермского края 31 июля проводит в последний путь погибшего в зоне проведения СВО земляка. Грибанов Александр Николаевич погиб при исполнении воинского долга.

Александр Грибанов родился в 1969 году. Погиб в зоне специальной военной операции 22 февраля 2025 года.

Администрация Кочевского муниципального округа приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего воина. Гражданская панихида и прощание с Александром Николаевичем состоятся с 13:00 до 14:00 в здании Дома культуры села Кочево.