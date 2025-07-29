Беспилотник сбит на юге Воронежской области: люди не пострадали

В 10.05 вторника, 29 июля, был объявлен отбой опасности атаки БПЛА на всей территории региона. В этот раз тревога действовала всего 27 минут.
Сирены сработали в Россошанском районе. Там существовала непосредственная угроза удара.
В региональном центре на этот раз было тихо. Акустические системы власти задействуют только в случае прямой опасности для конкретного муниципалитета.
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