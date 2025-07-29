Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Севастопольцы простились с бойцом СВО, погибшим в Курской области

Севастополь проводил в последний путь гвардии старшину Дмитрия Лапика, командира отделения, героически погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Его жизненный путь начался в Красногвардейском районе, где он родился и вырос. После школы боец окончил техникум в Геническе, а затем прошел военную службу по призыву.

Демобилизовавшись, он переехал в Севастополь, где продолжительное время трудился в подразделениях УМВД России по городу. После завершения службы в органах внутренних дел несколько лет работал в автосервисе.

В 2024 году герой принял решение вновь встать на защиту Отечества, заключив контракт с ВС РФ. Пройдя необходимую подготовку, он был направлен в одно из подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота. Развожаев отметил, что в ходе боев воин проявил исключительное мужество и отвагу, демонстрируя выдающиеся командирские качества и умело руководя личным составом при выполнении сложнейших боевых задач.

Дмитрий Лапик пал в бою, отдав свою жизнь за освобождение Курской области.