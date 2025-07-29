Севастопольцы простились с бойцом СВО, погибшим в Курской области

В 2024 году герой принял решение вновь встать на защиту Отечества, заключив контракт с ВС РФ. Пройдя необходимую подготовку, он был направлен в одно из подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота. Развожаев отметил, что в ходе боев воин проявил исключительное мужество и отвагу, демонстрируя выдающиеся командирские качества и умело руководя личным составом при выполнении сложнейших боевых задач.