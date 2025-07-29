Севастопольцы простились с бойцом СВО, погибшим в Курской области

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Его жизненный путь начался в Красногвардейском районе, где он родился и вырос. После школы боец окончил техникум в Геническе, а затем прошел военную службу по призыву.
Демобилизовавшись, он переехал в Севастополь, где продолжительное время трудился в подразделениях УМВД России по городу. После завершения службы в органах внутренних дел несколько лет работал в автосервисе.
В 2024 году герой принял решение вновь встать на защиту Отечества, заключив контракт с ВС РФ. Пройдя необходимую подготовку, он был направлен в одно из подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота. Развожаев отметил, что в ходе боев воин проявил исключительное мужество и отвагу, демонстрируя выдающиеся командирские качества и умело руководя личным составом при выполнении сложнейших боевых задач.
Дмитрий Лапик пал в бою, отдав свою жизнь за освобождение Курской области.