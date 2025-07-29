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Поезда Екатеринбург — Адлер задержаны из-за атаки БПЛА в Ростовской области

Из-за атаки беспилотников в Сальске (Ростовская область) задерживается 11 пассажирских поездов, в том числе из Екатеринбурга и обратно, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК, компания РЖД).

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Источник: Коммерсантъ

Задержка в движении составов до станции «Сальск» коснулась поездов № 523 Екатеринбург — Адлер и № 524 Адлер — Екатеринбург, это произошло из-за последствий падения обломков БПЛА. Максимальное время задержки составляет до пяти часов. По информации РЖД, движение поездов восстановлено по временной схеме в обход поврежденного участка. В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщил, что в Сальске ночью 29 июля украинские беспилотники попали в цистерны и локомотив на железнодорожной станции. На месте происшествия произошел пожар, он уже ликвидирован.

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