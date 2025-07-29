В Ростовской области саперы погибли при разминировании БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл — РИА Новости. Двое саперов погибли при разминировании вражеского беспилотника в Сальском районе Ростовской области, сообщил глава района Владимир Березовский в своем Telegram-канале.
«К сожалению, сегодня произошел трагический случай — при разминировании вражеского БПЛА на Новосальске погибли двое саперов», — говорится в сообщении.
Глава Сальского района также призвал всех быть очень осторожными и не приближаться к обломкам вражеских БПЛА.
«Если вы обнаружили БПЛА на земле — не приближайтесь и не осматривайте его! Оперативно сообщите в службу вызова экстренных служб по номеру 112», — подчеркнул Березовский.
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