Уроженцы Омской области погибли на СВО

Рустам Розалидович Рашитов, родившийся 22 мая 1988 года, погиб 9 декабря 2024 года, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Республик. Он служил в противотанковом артиллерийском взводе, был сержантом. В 2016 году создал семью и переехал в Усть-Ишим.