Уроженцы Омской области погибли на СВО

В официальном канале администрации Усть-Ишимского МР Омской области сообщается, что у мемориального комплекса «Памятник солдату» состоится прощание с Рустамом Розалидовичем Рашитовым и Андреем Сергеевичем Прошкиным, погибшими на СВО.
Рустам Розалидович Рашитов, родившийся 22 мая 1988 года, погиб 9 декабря 2024 года, выполняя задачи в ходе специальной военной операции на территории Украины, Луганской и Донецкой Республик. Он служил в противотанковом артиллерийском взводе, был сержантом. В 2016 году создал семью и переехал в Усть-Ишим.
Андрей Сергеевич Прошкин, родившийся 18 июня 1994 года, погиб 1 июля 2025 года, выполняя задачи в ходе специальной военной операции в Курской области. Он служил командиром отделения, младший сержант. В 2012—2013 годах проходил срочную службу в армии, работал водителем автокрана.
Ранее мы сообщали, что в Омске вдове участника СВО вернули деньги.