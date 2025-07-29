Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Абинске беспилотник обезвредили на объездной дороге

В Абинске в районе объездной дороги вчера утром упал беспилотник ВСУ. Специалисты обезвредили его на месте. В связи с этим движение по трассе временно перекрывалось, и автотранспорт перенаправили через город.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Около 22:34 стало известно, что дрон обезвредили. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Абинского района Илья Биушкин.

«Обезвреживание БПЛА завершено, движение по ФАД восстановлено. Благодарю всех сотрудников МЧС и ОМВД России по Абинскому району, а также все оперативные службы за слаженную работу!» — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше