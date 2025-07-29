В Абинске беспилотник обезвредили на объездной дороге

Около 22:34 стало известно, что дрон обезвредили. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава Абинского района Илья Биушкин.
«Обезвреживание БПЛА завершено, движение по ФАД восстановлено. Благодарю всех сотрудников МЧС и ОМВД России по Абинскому району, а также все оперативные службы за слаженную работу!» — говорится в сообщении.
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