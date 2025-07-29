Дончан предупредили об угрозе повторной атаки БПЛА

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе повторной атаки беспилотников на объекты Сальска. Об этом в своём Telegram-канале проинформировал глава Сальского района Владимир Березовский.
Он призвал дончан быть предельно внимательными и осторожными.
«Возможна повторная атака вражеских БПЛА по объектам города Сальска», — написал Владимир Березовский.
Ранее он сообщил, что при разминировании вражеского беспилотника в одном из микрорайонов Сальска погибли двое сапёров. В ночь на 29 июля Ростовская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В небе над донским регионом дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 22 беспилотника.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше