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Дончан предупредили об угрозе повторной атаки БПЛА

Об этом проинформировал глава Сальского района Владимир Березовский.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе повторной атаки беспилотников на объекты Сальска. Об этом в своём Telegram-канале проинформировал глава Сальского района Владимир Березовский.

Он призвал дончан быть предельно внимательными и осторожными.

«Возможна повторная атака вражеских БПЛА по объектам города Сальска», — написал Владимир Березовский.

Ранее он сообщил, что при разминировании вражеского беспилотника в одном из микрорайонов Сальска погибли двое сапёров. В ночь на 29 июля Ростовская область подверглась массированной атаке украинских БПЛА. В небе над донским регионом дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 22 беспилотника.

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