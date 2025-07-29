Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 29 июл — РИА Новости. Мужчина пострадал в Белгородском районе при атаке украинского дрона на работающий в поле комбайн, кроме того, 16-летний подросток ранен в результате обстрела со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Два муниципалитета под ударом ВСУ. Пострадали двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. В городе Шебекино 16-летний парень получил ранения во время обстрела. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В результате прилёта боеприпаса загорелась кровля частного дома», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что работающий в поле комбайн подвергся атаке беспилотника в селе Красный Октябрь Белгородского района. Ранен водитель, его с контузией попутным транспортом доставили в больницу. Медицинская помощь оказана, в госпитализации не нуждается, уточнил глава области. В результате удара у сельхозтехники выбиты стёкла, повреждены кузов и колёса.