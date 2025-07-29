Два человека пострадали при обстреле и атаке ВСУ в Белгородской области

«Два муниципалитета под ударом ВСУ. Пострадали двое мирных жителей, в том числе несовершеннолетний. В городе Шебекино 16-летний парень получил ранения во время обстрела. С минно-взрывной травмой и осколочным ранением руки попутным транспортом его доставили в Шебекинскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается. В результате прилёта боеприпаса загорелась кровля частного дома», — написал Гладков в Telegram-канале.