Воронежцев предупредили о задержке поездов из-за атаки ВСУ под Ростовом

Очередная атака БПЛА в Ростовсковской области стала причиной задержки 11 поездов. Речь идёт об упавших фрагментах дрона и последующем пожаре на железнодорожном вокзале города Сальска.
О возможных опозданиях предупредили воронежцев. Также в компании проинформировали, что задержка может составить максимум пять часов. В этом случае персонал состава окажет необходимую поддержку пассажирам. В случае, если опоздание превысит четыре часа, путешественников обеспечат питанием.
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