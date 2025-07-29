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Воронежцев предупредили о задержке поездов из-за атаки ВСУ под Ростовом

Задержка может составить максимум пять часов.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Очередная атака БПЛА в Ростовсковской области стала причиной задержки 11 поездов. Речь идёт об упавших фрагментах дрона и последующем пожаре на железнодорожном вокзале города Сальска.

О возможных опозданиях предупредили воронежцев. Также в компании проинформировали, что задержка может составить максимум пять часов. В этом случае персонал состава окажет необходимую поддержку пассажирам. В случае, если опоздание превысит четыре часа, путешественников обеспечат питанием.

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