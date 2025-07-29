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Минобороны сообщило о взятии Темировки в Запорожской области

Российские подразделения продвинулись в Запорожской области и ДНР.

Источник: РИА "Новости"

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Bосток» заняли село Темировка в Запорожской области, а подразделения группировки «Центр» — населенный пункт Новоукраинка в ДНР.

Темировка находится на стыке Запорожской, Днепропетровской области и ДНР, примерно в 30 км от районного центра, города Гуляйполе.

За последнюю неделю на этом направлении также были заняты населенные пункты Зеленый Гай (ДНР) и Малиевка (Днепропетровская область).

Новоукраинка находится к югу от Покровска (Красноармейска). Чуть северней находится село Чунишино, которая практически примыкает к городским кварталам.