Минобороны сообщило о взятии Темировки в Запорожской области

Минобороны сообщило, что подразделения группировки «Bосток» заняли село Темировка в Запорожской области, а подразделения группировки «Центр» — населенный пункт Новоукраинка в ДНР.
Темировка находится на стыке Запорожской, Днепропетровской области и ДНР, примерно в 30 км от районного центра, города Гуляйполе.
За последнюю неделю на этом направлении также были заняты населенные пункты Зеленый Гай (ДНР) и Малиевка (Днепропетровская область).
Новоукраинка находится к югу от Покровска (Красноармейска). Чуть северней находится село Чунишино, которая практически примыкает к городским кварталам.