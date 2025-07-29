Группировка «Восток» нанесла поражение бригадам ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в ДНР, Киев за сутки потерял в зоне действия группировки более 200 военнослужащих и бронемашину, сообщило во вторник Минобороны РФ.