Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ

МО РФ: силы ПВО сбили 236 дронов ВСУ за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ, цех производства и центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 236 дронов, сообщило Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73389 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24375 танков и других боевых бронированных машин, 1583 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27948 орудий полевой артиллерии и минометов, 38855 единиц специальной военной автомобильной техники.