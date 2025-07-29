Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73389 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24375 танков и других боевых бронированных машин, 1583 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27948 орудий полевой артиллерии и минометов, 38855 единиц специальной военной автомобильной техники.