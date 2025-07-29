Российские военные поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили инфраструктуру аэродрома ВСУ, цех производства и центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, средства ПВО сбили 236 дронов, сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 236 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73389 беспилотных летательных аппаратов, 624 зенитных ракетных комплекса, 24375 танков и других боевых бронированных машин, 1583 боевые машины реактивных систем залпового огня, 27948 орудий полевой артиллерии и минометов, 38855 единиц специальной военной автомобильной техники.