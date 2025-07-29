ВС РФ освободили два населенных пункта
Подразделения «Центральной» группировки за минувшие сутки взяли под контроль село Новоукраинка в ДНР, бойцы группировки «Восток» освободили село Темировку в Запорожской области.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Бойцы «Северной» группировки в Сумской области атаковали две бригады и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов, в Харьковской области — две бригады в районе четырех населенных пунктов.
ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, радиолокационную станцию RADA RPS-42, две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
«Запад» противостоит ВСУ в ДНР и Харьковской области
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Среднее, Шандриголово ДНР, Купянск, Осиново, Благодатовка, Богуславка и Петропавловка Харьковской области.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили: 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пусковую установку РСЗО RAK-SA-12, пять станций РЭБ и три склада боеприпасов.
Группировка «Юг» перешла на новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 155 военнослужащих, бронетранспортер Spartan, два бронеавтомобиля HMMWV, бронемашину «MaxxPro», три артиллерийских орудия, автомобиль, две станции РЭБ, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Группировка «Центр» наступает в ДНР
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали семь бригад в районах семи населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 425 боевиков. ВСУ лишились трех боевых бронированных машин, четырех автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии.
«Восток» углубился в оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское ДНР.
«ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Садовое Херсонской области и города Херсон.
Потери украинской стороны в зоне действия группировки: свыше 70 военнослужащих, два автомобиля, пять станций РЭБ, три склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 236 БПЛА самолетного типа.