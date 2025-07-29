CNN: ВСУ не хватает личного состава на передовой

«У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Подкрепления не поступало уже более восьми месяцев», — приводит слова командира подразделения ВСУ издание «Ура.ру». По словам офицера, на передовой сражаются преимущественно опытные военные, но они измотаны физически и психологически. Эти бойцы надеются на ротацию, но подкрепление не поступает, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию.