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CNN: ВСУ не хватает личного состава на передовой

Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой бойцов, командиры подразделений открыто признаются в усталости военнослужащих из-за продолжительного конфликта, сообщает CNN.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«У нас критическая нехватка личного состава. Никто не хочет воевать. Подкрепления не поступало уже более восьми месяцев», — приводит слова командира подразделения ВСУ издание «Ура.ру». По словам офицера, на передовой сражаются преимущественно опытные военные, но они измотаны физически и психологически. Эти бойцы надеются на ротацию, но подкрепление не поступает, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию.

По информации CNN, украинские войска в основном используют беспилотники для снабжения своих позиций на передовой. Но эти дроны легко подавляются российскими системами противодействия, что создает серьезные трудности в доставке военных грузов.

Командир размещенного в Константиновке подразделения ВСУ также указал на слабую связь между военными, руководством страны и гражданскими. Он пояснил, что множество вопросов остаются без внимания, а реальное положение дел на передовой часто остается неясным для тех, кто не участвует в боевых действиях.

Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий заключение контрактов на военную службу с гражданами старше 60 лет. Об этом сообщают «РИА Новости».

Новый закон разрешает гражданам старше 60 лет заключать контракты с ВСУ во время военного положения в стране. Для оформления контракта необходимо обязательное согласие командира воинской части, а также прохождение двухмесячного испытательного срока. Контракт оформляется сроком на 1 год с возможностью дальнейшего продления.