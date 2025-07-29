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Операторы БПЛА «Запада» уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области

Саперы провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск «Запад» уничтожили пикап с живой силой противника в зоне проведения спецоперации в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Саперы группировки войск «Запад» на одном из участков СВО в Харьковской области провели успешное дистанционное минирование путей ротации и подвоза боеприпасов боевиков ВСУ.

«Противник, теряя технику и личный состав на взрывных заграждениях, установленных российскими военными инженерами, организовал движение по полевым дорогам. На кадрах объективного контроля, полученными в режиме реального времени, зафиксированы сначала подрыв пикапа с живой силой противника на мине, затем его возгорание и окончательное уничтожение расчетом FPV-дрона группировки войск “Запад”, — говорится в сообщении военного ведомства.

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