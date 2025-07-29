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Взрывы прогремели в Ростовской области из-за уничтожения БПЛА

Сотрудники спецслужб уничтожают неразорвавшиеся БПЛА на территории Сальска в Ростовской области, сообщил глава Сальского района Владимир Березовский.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Местные жители пишут о звуках взрывов, принимая их за повторную атаку вражеских дронов. Тем более что около обеда районные власти предупреждали о такой опасности.

Напомним, что боеприпасы во время ночного налета попали в две цистерны и локомотив. На пересечении улиц Фрунзе и Островского в Сальске беспилотник попал в автомобиль. Его водитель погиб.

Также местные власти опровергают специально распространяемые фейки об эвакуации из райцентра.

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