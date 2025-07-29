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Боец СВО обратился за помощью к нижегородскому губернатору Никитину

В своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин разместил видеообращение от участника специальной военной операции, адресованное лично главе региона.

Военнослужащий, скрывающий лицо под маской, сообщил о краже, совершенной в его квартире «мерзавцами».

Никитин остро отреагировал на случившееся, назвав укравших деньги и ценные вещи из квартиры бойца «подлецами». Губернатор сообщил, что правоохранительные органы уже установили личности преступников. Выяснилось, что эта группа причастна к целой серии квартирных краж.

Никитин подчеркнул, что преступники понесут наказание в соответствии с законом. Губернатор дал указание соответствующим структурам оказать всю необходимую помощь семье военнослужащего.