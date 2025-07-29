Дроны ВСУ повредили бизнес-центр и административное здание в Донецке

ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Бизнес-центр, административное здание и ряд жилых домов получили повреждения в результате ночных атак дронов украинских войск по Донецку, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее РИА Новости сообщало о том, что атака ВСУ по Донецку началась около 23.10 понедельника и продлилась примерно час. Сотрудник Следственного комитета России заявлял журналистам, что в результате атак были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.
«Задокументированы повреждения остекления, фасада, кровли, легковых автомобилей по пяти адресам: Ворошиловский район: бизнес-центр по улице Марьинской; административное здание на площади Советской», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что в Киевском и Кировском районах Донецка поврежден ряд жилых многоквартирных домов, обошлось без пострадавших.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Киевский — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.