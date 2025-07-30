В Казани подвели итоги чемпионата по профмастерству участников СВО «Абилимпикс»

«Я хотел бы, в первую очередь, обратиться к каждому участнику. Несмотря на занятое место, вы все для нас победители. Вы в очередной раз показали нам пример мужества, целеустремленности, демонстрируя свое мастерство, осваивая новые компетенции. Я хотел бы сказать спасибо главе Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. В очередной раз мы убедились, что все мы, из каких бы мы ни были регионов, какой бы ни были национальности, какую бы веру ни исповедовали, являемся частью большого российского народа-победителя», — сказал Сергей Кравцов.