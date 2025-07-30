В Казани подвели итоги чемпионата по профмастерству участников СВО «Абилимпикс»

Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что обучение, переобучение и трудоустройство ветеранов СВО являются одними из приоритетных задач деятельности фонда. А такие мероприятия, как чемпионат «Абилимпикс», мотивируют героев специальной операции.
«Завершившиеся соревнования задали очень высокую планку. Важно, что наши герои продемонстрировали умения и получили обзор профессий, в которых смогут реализоваться. Для нас это приятно вдвойне: мы понимаем, что идем в правильном направлении — делаем то, что востребовано у наших ветеранов», — сказала Анна Цивилева.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко поздравил участников чемпионата.
«Российское движение “Абилимпикс” стремительно развивается, объединяя все регионы страны. За 10 лет чемпионат стал одним из самых значимых мероприятий в сфере инклюзивного профессионального образования, расширяя свою миссию. Как отметил президент Владимир Путин, люди, выбравшие служение Отечеству, по мере своей подготовки и желания должны занимать определенные позиции в разных сферах и направлениях. “Абилимпикс” предоставляет участникам СВО такую возможность: 79 человек из 37 регионов стали победителями и примут участие в финале Национального чемпионата в Москве осенью этого года», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов адресовал приветствие участникам чемпионата.
«Я хотел бы, в первую очередь, обратиться к каждому участнику. Несмотря на занятое место, вы все для нас победители. Вы в очередной раз показали нам пример мужества, целеустремленности, демонстрируя свое мастерство, осваивая новые компетенции. Я хотел бы сказать спасибо главе Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову. В очередной раз мы убедились, что все мы, из каких бы мы ни были регионов, какой бы ни были национальности, какую бы веру ни исповедовали, являемся частью большого российского народа-победителя», — сказал Сергей Кравцов.
В топ-5 регионов по количеству финалистов вошли: Республика Татарстан, Свердловская область, Красноярский край, Новосибирская область, город Москва.
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что в регионе постарались создать максимально комфортные условия для проведения столь масштабного мероприятия, и высказал уверенность, что у чемпионата большое будущее и число участников будет расти с каждым годом.
«Хочу выразить глубокое уважение каждому из вас. Вы настоящие герои и патриоты нашего Отечества. Пройдя через военные испытания, продолжаете побеждать уже в мирной жизни. Эти соревнования стали площадкой, где сила духа, трудолюбие и мастерство обрели новый смысл», — сказал Рустам Минниханов.
Руководитель Национального центра «Абилимпикс» Института развития профессионального образования Дина Макеева поблагодарила организаторов и партнеров чемпионата за поддержку и высокий уровень профессионализма.
«Первый чемпионат “Абилимпикс” для участников СВО — важнейшее событие для развития системы профессиональной реабилитации наших ветеранов. Соревнование прошло по 15 востребованным компетенциям. Среди самых популярных — “Оператор БПЛА”, “Сварочные технологии” и “Ремонт и обслуживание автомобилей”. Уверена, навыки, продемонстрированные здесь, станут прочным фундаментом для успешной профессиональной траектории участников чемпионата», — заключила Дина Макеева.
В торжественной церемонии также приняли участие заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Екатерина Приезжева, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Елена Писарева, депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, министр образования и науки Республики Татарстан Ильсур Хадиуллин, первый заместитель председателя Комиссии по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, координатор комиссии по формированию государственной кадровой политики «Живи и работай в России» партии «Единая Россия» Ирина Жуковская.
Чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» проводился в соответствии с поручением президента России Владимира Путина. Организаторы — Минпросвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования, региональный оператор — Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы — Российское общество «Знание».