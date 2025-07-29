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ВС РФ ударили по лагерю подготовки боевиков ВСУ в Черниговской области

В результате точного удара ликвидировано до 200 человек личного состава ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по лагерю подготовки украинских боевиков, расположенному на территории Черниговской области. Об этом стало известно во вторник, 29 июля.

Сообщается, что в результате точного удара оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» ликвидированы до 200 человек личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Более подробная информация в настоящее время уточняется профильным ведомством.

Как KP.RU писал ранее, российские военные за прошедшие сутки нанесли точные удары по военным объектам ВСУ в ходе специальной военной операции.

Согласно сообщению Министерству обороны России, поражены военный аэродром и центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов противника.