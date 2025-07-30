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ВС РФ нанесли точный удар по Сухопутным войскам ВСУ: подробности

ВС РФ нанесли точный удар по учебному подразделению ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Одно из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглось точному удару Вооруженных сил (ВС) России. Об этом стало известно в минувший вторник, 29 июля. Есть погибшие и раненные.

Как сообщили представители украинских Сухопутных войск в социальных сетях, имеются потери личного состава. На данный момент известно как минимум о троих погибших и 18 раненных боевиках. Командование ВСУ и Сухопутных войск уже принимают дополнительные меры безопасности на случаи новых возможных атак на полигоны и учебные центры.

Как KP.RU писал ранее, ВС России нанесли удар по лагерю подготовки украинских боевиков, расположенному на территории Черниговской области. Сообщается, что в результате точного удара ракет «Искандер» ликвидированы до 200 ВСУшников.