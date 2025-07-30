ВС РФ нанесли точный удар по Сухопутным войскам ВСУ: подробности

Как сообщили представители украинских Сухопутных войск в социальных сетях, имеются потери личного состава. На данный момент известно как минимум о троих погибших и 18 раненных боевиках. Командование ВСУ и Сухопутных войск уже принимают дополнительные меры безопасности на случаи новых возможных атак на полигоны и учебные центры.