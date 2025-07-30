В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские Вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам, целью становятся только военные и связанные с ними объекты. В том числе, аэродромы. Кремль опроверг обвинения Киева в атаке на исправительную колонию в Запорожской области.