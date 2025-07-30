В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

Ночью 30 июля в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. На фоне предупреждения взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровского региона. Об этом сообщили в местном издании «Общественное».
Украинские журналисты утверждают, что взрывы слышали около 00:40. Ранее звуки работы ПВО фиксировали в Николаеве.
Сейчас воздушная тревога действует на территории четырех областей Украины. В их числе Полтавский, Харьковский, Сумский и Черниговский регионы.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, российские Вооруженные силы не наносят удары по гражданским объектам, целью становятся только военные и связанные с ними объекты. В том числе, аэродромы. Кремль опроверг обвинения Киева в атаке на исправительную колонию в Запорожской области.