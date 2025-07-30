В Крыму отреагировали на новый ультиматум Трампа

«Там немного пунктов, и в рамках этого можно работать. Но американцы упорно пытаются подступиться не сначала, а с конца. Но ведь нет никаких гарантий, что всё прекратится без решения вопросов по русскому языку, да и нет гарантий, что завтра на территорию бывшей Украины не зайдет контингент НАТО и не начнет войну с нами. А прекращать стрелять без таких гарантий и общаться ни о чем — это не стратегия. Нам нужны гарантии того, что с территории бывшей Украины не будут исходить угрозы нам», — сказал глава парламента.