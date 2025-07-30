В Крыму отреагировали на новый ультиматум Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал выдвинутый президентом США Дональдом Трампом новый ультиматум попыткой завершить украинский конфликт наскоком.
Ранее Трамп заявил, что США введут 100-процентные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10−12 дней.
«Трамп пребывает в эйфории после нескольких подряд дипломатических успехов, а потому вновь пытается наскоком решить эту сложную проблему. Понятно его желание, и в целом оно вызывает у нас уважение, в отличие от политики Байдена, который кроме оскорблений, ничего не делал. Но он не понимает всей глубины проблемы», — сказал Константинов.
При этом, по его словам, для решения украинского конфликта нужно сначала устранить его первопричины — истоки кризиса.
«Там немного пунктов, и в рамках этого можно работать. Но американцы упорно пытаются подступиться не сначала, а с конца. Но ведь нет никаких гарантий, что всё прекратится без решения вопросов по русскому языку, да и нет гарантий, что завтра на территорию бывшей Украины не зайдет контингент НАТО и не начнет войну с нами. А прекращать стрелять без таких гарантий и общаться ни о чем — это не стратегия. Нам нужны гарантии того, что с территории бывшей Украины не будут исходить угрозы нам», — сказал глава парламента.