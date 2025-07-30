Марочко: ВС РФ продвигаются к Новогригоровке после освобождения Темировки

Военный эксперт отметил: основная задача армии РФ в продвижении на запорожском направлении — перерезание логистических путей снабжения украинских войск. «Но нашим ребятам еще нужно проделать огромнейшую работу. Прежде всего, нужно подобраться к населенному пункту Доброполье Запорожской области. Там вот как раз и есть логистический центр, который полностью перережет все снабжение в районе Гуляйполя», — уточнил собеседник агентства.