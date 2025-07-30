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Марочко: ВС РФ продвигаются к Новогригоровке после освобождения Темировки

ЛУГАНСК, 30 июля. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ, освободив 29 июля населенный пункт Темировка Запорожской области, продвигаются вдоль административной границы России к Новогригоровке, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«После освобождения Темировки наши войска движутся вдоль административной границы на запад по направлению населенного пункта Новогригоровка. В целом это можно уже называть освобождением Запорожской области от украинских боевиков», — сказал он.

Военный эксперт отметил: основная задача армии РФ в продвижении на запорожском направлении — перерезание логистических путей снабжения украинских войск. «Но нашим ребятам еще нужно проделать огромнейшую работу. Прежде всего, нужно подобраться к населенному пункту Доброполье Запорожской области. Там вот как раз и есть логистический центр, который полностью перережет все снабжение в районе Гуляйполя», — уточнил собеседник агентства.

Об освобождении Темировки в Минобороны РФ заявили 29 июля. Ранее Марочко сообщал ТАСС, что со взятием Темировки порядка 5 км административной границы РФ перешли под контроль российской армии.